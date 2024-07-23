Правительство Италии возмутилось следствием в отношении должностных лиц после гибели мигрантов на лодке

Итальянское правительство возмутилось обвинениями в адрес шестерых офицеров полиции и береговой охраны из-за того, что они не смогли предотвратить крушение лодки в феврале 2023 года, в результате которого погибли по меньшей мере 94 человека.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Обвинения в адрес должностных лиц были осуждены правым правительством Италии, которое выступило в защиту двух сотрудников береговой охраны и четырех полицейских.

"Они не только ежедневно рискуют своей жизнью, спасая других, но и рискуют быть арестованными в случае катастрофы", – заявил лидер ультраправой партии „Лига" и вице-премьер в правительстве Джорджии Мелони.

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По словам министра внутренних дел Маттео Пьянтедози, офицеры посвящают "максимальную преданность" спасению жизней и борьбе с нелегальными перевозчиками людей.

"Я уверен, что... они докажут это и им не будет грозить какая-либо ответственность", – сказал он.

В то же время министр экономики Джанкарло Джорджетти также выразил убеждение, что все привлеченные силы действовали с целью защиты общественного блага.

Ранее сообщалось, что шестерым чиновникам в Италии предъявили обвинения через 18 месяцев после того, как в Средиземном море затонула лодка с беженцами, в результате чего, как считают, погибли по меньшей мере 94 человека.

По свидетельствам выживших, перегруженное судно перевернулось во время резкого маневра, когда берег был уже в пределах видимости. Среди пассажиров до сих пор есть лица, которые считаются пропавшими без вести.

В июне итальянская береговая охрана нашла 34 тела жертв кораблекрушения, произошедшего в Ионическом море у южного побережья Италии.

Выжившие сообщили, что моторная лодка загорелась и перевернулась у итальянского побережья, примерно через восемь дней после отплытия из Турции с примерно 75 людьми из Ирана, Сирии и Ирака на борту. Одиннадцати из выживших оказывали помощь на берегу.