В Італії 6 посадовцям висунули звинувачення після загибелі мігрантів на човні

Шістьом посадовцям в Італії висунули звинувачення через 18 місяців після того, як у Середземному морі затонув човен з біженцями, внаслідок чого, як вважають, загинуло понад 100 осіб.

Як пише "Європейська правда", про це інформує DPA.

Згідно із заявою судових органів, співробітники берегової охорони та фінансової поліції мають постати перед судом за ненадання допомоги.

Четверо з обвинувачених посадовців належать до італійської фінансової поліції, ще двоє – до берегової охорони.

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Громадянина Туреччини, що перевозив нелегалів, вже засудили до 20 років ув'язнення за цю трагедію. Ще троє підозрюваних у незаконному перевезенні мігрантів також постануть перед судом.

Човен вирушив з Туреччини в лютому минулого року, перевозячи понад 150 осіб, щоб доставити нелегалів через Середземне море на південь Італії.

За свідченнями тих, хто вижив, перевантажене судно перекинулося під час різкого маневру, коли берег був уже в межах видимості. Щонайменше 94 людини загинули, серед них багато дітей. Серед пасажирів досі є особи, які вважаються зниклими безвісти.

Прокуратура покладає основну провину на фінансову поліцію, стверджуючи, що вона припинила пошуки затонулого судна після перших повідомлень, навіть не повідомивши про це берегову охорону.

Також вона стверджує, що берегова охорона сфальсифікувала бортовий журнал.

У червні італійська берегова охорона знайшла 34 тіла жертв корабельної аварії, що сталася в Іонічному морі біля південного узбережжя Італії.

Ті, що вижили, повідомили, що моторний човен загорівся і перекинувся біля італійського узбережжя, приблизно через вісім днів після відплиття з Туреччини з приблизно 75 людьми з Ірану, Сирії та Іраку на борту. Одинадцятьом з тих, хто вижив, надавали допомогу на березі.