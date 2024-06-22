Біля берегів Італії знайшли ще 14 тіл жертв корабельної аварії, десятки ще шукають

Італійська берегова охорона в п'ятницю знайшла ще 14 тіл жертв корабельної аварії, що сталася минулого тижня в Іонічному морі біля південного узбережжя Італії, довівши кількість відомих жертв до 34.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Десятки людей досі вважаються зниклими безвісти або загиблими.

Тіла загиблих перевозять до порту в Калабрії. Три кораблі берегової охорони брали активну участь у повітряних і морських пошуках на відстані близько 190 кілометрів від берега.

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Ті, що вижили, повідомили, що моторний човен загорівся і перекинувся біля італійського узбережжя вночі минулої неділі, приблизно через вісім днів після відплиття з Туреччини з приблизно 75 людьми з Ірану, Сирії та Іраку на борту. Одинадцятьом з тих, хто вижив, надавали допомогу на березі.

За даними агентств ООН, кількість загиблих або зниклих безвісти і вважаються загиблими, які перетнули центральне Середземномор'я в цьому році, збільшилася до більш ніж 800 осіб, в середньому п'ять загиблих на день.

Гуманітарні організації засудили ці смерті як свідчення провалу європейської міграційної політики.

Нагадаємо, у Греції судять 9 громадян Єгипту, яким приписують відповідальність за загибель у морі сотень мігрантів.