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Байден уперше з’явився на публіці після виявленого ковіду

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Новини — Вівторок, 23 липня 2024, 21:19 — Олег Павлюк

Президент США Джо Байден у вівторок з’явився на публіці вперше за останній тиждень, відколи в нього діагностували коронавірусну хворобу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Байден вирушив до Білого дому зі свого добу в у Регобот Біч у штаті Делавер, де перебував після виявленого COVID-19.

Він відмовився спілкуватись із журналістами, але сказав, що почувається добре.

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Паралельно лікар Байдена підтвердив, що останній тест президента США на коронавірус був негативний.

Завтра він, як очікується, виголосить перше звернення до співгромадян після рішення не балотуватись на другий термін.

Кандидаткою в президенти США від Демократичної партії, як очікується, стане віцепрезидентка Камала Гарріс.

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Байден
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