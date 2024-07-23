Байден уперше з’явився на публіці після виявленого ковіду

Президент США Джо Байден у вівторок з’явився на публіці вперше за останній тиждень, відколи в нього діагностували коронавірусну хворобу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Байден вирушив до Білого дому зі свого добу в у Регобот Біч у штаті Делавер, де перебував після виявленого COVID-19.

Він відмовився спілкуватись із журналістами, але сказав, що почувається добре.

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President Biden heads to the White House after he recovered from COVID-19 and exited the 2024 race.



Reporter: "How are you feeling?"



Biden: "Well." pic.twitter.com/i7X8ToXxcl – The Recount (@therecount) July 23, 2024

Паралельно лікар Байдена підтвердив, що останній тест президента США на коронавірус був негативний.

Завтра він, як очікується, виголосить перше звернення до співгромадян після рішення не балотуватись на другий термін.

Кандидаткою в президенти США від Демократичної партії, як очікується, стане віцепрезидентка Камала Гарріс.

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