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Байден впервые появился на публике после обнаруженного ковида

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Новости — Вторник, 23 июля 2024, 21:19 — Олег Павлюк

Президент США Джо Байден во вторник появился на публике впервые за последнюю неделю, с тех пор как у него диагностировали коронавирусную болезнь.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Байден отправился в Белый дом из своего дома в в Регобот Бич в штате Делавэр, где находился после обнаруженного COVID-19.

Он отказался общаться с журналистами, но сказал, что чувствует себя хорошо.

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Параллельно врач Байдена подтвердил, что последний тест президента США на коронавирус был отрицательный.

Завтра он, как ожидается, произнесет первое обращение к согражданам после решения не баллотироваться на второй срок.

Кандидатом в президенты США от Демократической партии, как ожидается, станет вице-президент Камала Харрис.

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Байден
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