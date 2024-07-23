Байден впервые появился на публике после обнаруженного ковида
Новости — Вторник, 23 июля 2024, 21:19 —
Президент США Джо Байден во вторник появился на публике впервые за последнюю неделю, с тех пор как у него диагностировали коронавирусную болезнь.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Байден отправился в Белый дом из своего дома в в Регобот Бич в штате Делавэр, где находился после обнаруженного COVID-19.
Он отказался общаться с журналистами, но сказал, что чувствует себя хорошо.
President Biden heads to the White House after he recovered from COVID-19 and exited the 2024 race.– The Recount (@therecount) July 23, 2024
Reporter: "How are you feeling?"
Biden: "Well." pic.twitter.com/i7X8ToXxcl
Параллельно врач Байдена подтвердил, что последний тест президента США на коронавирус был отрицательный.
Завтра он, как ожидается, произнесет первое обращение к согражданам после решения не баллотироваться на второй срок.
Кандидатом в президенты США от Демократической партии, как ожидается, станет вице-президент Камала Харрис.
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