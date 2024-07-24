Як влада Грузії вже зараз готується до силових протистоянь на виборах

Керівна партія Грузії "Грузинська мрія" взяла курс на перемогу на парламентських виборах за будь-яку ціну та без оглядки на критику Заходу.

Перші докази цього курсу – старт викликів на допити грузинських добровольців, що воювали в Україні. Їм інкримінують участь у підготовці замаху на почесного голову "Грузинської мрії" та де-факто найвпливовішу людину країни Бідзіну Іванішвілі.

Про те, як керівна партія Грузії збирається перемогти на парламентських виборах і вибудовувати відносини із Заходом, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Тбілісі йде ва-банк: грузинська влада робить ставку на Трампа та готується до конфліктів. Далі – стислий її виклад.

"Нам потрібна переконлива перемога, здобуття конституційної більшості, щоб остаточно зупинити агентуру, радикалізм, поляризацію та ліберальний фашизм у Грузії", – таку заяву 17 липня на відкритті нового офісу "Грузинської мрії" зробив її почесний голова Бідзіна Іванішвілі.

Реклама:

Фактично, Іванішвілі анонсував ключові тези, із якими "Грузинська мрія" піде на вибори, а разом із тим – озвучив стратегію майбутніх відносин із Заходом.

Ключова теза – перемога Дональда Трампа має покласти край війні, а одночасно – і тиску на Грузію.

"Якщо республіканці виграють президентські вибори у США, війна може закінчитися навіть у січні. Тому головне для Грузії – протриматись цей короткий термін. Щойно війна в Україні буде завершена, всі непорозуміння зі США та Європою одразу відійдуть у минуле. І тоді Грузія стане зовсім іншим предметом інтересу для світових політичних гравців", – саме так виглядає ключова ставка грузинської влади.

Отже, взято курс на перемогу за будь-яку ціну, і оглядатися на критику Заходу у Тбілісі не будуть. Однаково потім ці відносини доведеться з нуля відбудовувати із новим президентом США (як сподіваються у грузинській владі – ним стане саме Дональд Трамп).

Які практичні наслідки матиме така стратегія?

Протягом останніх днів стало відомо, що Служба державної безпеки (СДБ) Грузії викликала на допит щонайменше десять добровольців, що воювали в Україні. Їх викликали в межах справи про державний переворот.

У вересні минулого року СДБ оголосила про розкриття спроби державного перевороту, здійснити який хотіли "певні групи осіб", які діють як у Грузії, так і за її межами. Зокрема, мова йшла про заступника голови військової розвідки України Георгія Лордкіпанідзе, колишнього охоронця Саакашвілі Михайла Батуріна та командира "Грузинського легіону" Мамуку Мамулашвілі.

Тоді ці звинувачення не мали продовження і сприймалися скоріше як частина піар-кампанії нинішньої грузинської влади.

Однак тепер, коли ця справа різко актуалізувалася, вона виглядає геть інакше.

"Це – замовлення Кремля, яке виконує Бідзіна Іванішвілі. Уряд у цьому разі – лише виконавець. Коли Росія почала порушувати кримінальні справи проти наших бійців, це було для нас сигналом, що уряд Грузії потенційно також може розпочати розслідування та кримінальне переслідування", – коментує ці виклики командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі.

Попри те, що наразі складно уявити екстрадицію громадян Грузії до РФ, така можливість, цілком ймовірно, може унеможливити приїзд грузинських добровольців на батьківщину у найближчи місяці, тобто – до завершення виборів.

Але є ще один аргумент, який дозволяє припустити, що грузинска влада налаштована дуже серйозно.

За словами Міхеїла Рамішвілі, адвоката грузинського добровольця Гели Кахабришвілі, СДБ Грузії розслідує справу про можливий теракт проти Бідзіни Іванішвілі.

Грузинська влада вкрай рідко вплутує свого лідера у політичні протистояння. Очевидно, що такий крок став можливим лише зі згоди самого Іванішвілі, а відповідно – у цій справі грузинська влада налаштована дуже серйозно.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Тбілісі йде ва-банк: грузинська влада робить ставку на Трампа та готується до конфліктів.