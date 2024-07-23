В Грузії доброволець, що воював в Україні, фігурує у справі про підготовку теракту і держпереворот

У Грузії розслідують справу про підготовку теракту проти засновника партії "Грузинська мрія", мільярдера і олігарха Бідзіни Іванішвілі.

Про це повідомив телеканал "Імеді", пише "Європейська правда".

Про справу щодо підготовки теракту проти Іванішвілі стало відомо після допиту Гели Кахабрішвілі – добровольця, який брав участь у війні проти РФ на боці України.

Адвокат Кахабрішвілі розповів, що під час допиту його підзахисного в суді йшлося про можливу підготовку теракту проти Іванішвілі та інших високопосадовців партії "Грузинська мрія".

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"Виявляється, у Грузії планується терористичний акт, за допомогою якого має бути повалено уряд. Можливо, була інформація, заява, на яку правоохоронні органи повинні відреагувати відповідним чином. Я вітаю це, вони повинні провести повне розслідування", – сказав адвокат Михеїл Рамішвілі.

Допитаний Гела Кахабрішвілі каже, що питання слідства стосувались високопосадовців "Грузинської мрії", зокрема Бідзіни Іванішвілі.

Слідство у справі про тероризм і державний переворот триває.

Раніше стало відомо, що грузинські добровольці, які брали участь у бойових діях на боці України у війні проти РФ, повідомляють про виклики на допит у Службу державної безпеки (СДБ) Грузії.

Перед цим публікували дані опитування, які свідчать, що більшість громадян Грузії вважають головним ворогом своєї країни Росію, причому в порівнянні з попередніми роками цей показник зріс.

Результати опубліковані в той момент, коли партія влади "Грузинська мрія" поступово зближується з Росією – зокрема нібито планує відновити дипломатичні відносини, а також переймає риторику Москви стосовно війни в Україні та Заходу.

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