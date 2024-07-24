Как власть Грузии уже сейчас готовится к силовым противостояниям на выборах

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" взяла курс на победу на парламентских выборах любой ценой и без оглядки на критику Запада.

Первые доказательства этого курса – старт вызовов на допросы грузинских добровольцев, воевавших в Украине. Им инкриминируют участие в подготовке покушения на почетного председателя "Грузинской мечты" и де-факто самого влиятельного человека страны Бидзину Иванишвили.

О том, как правящая партия Грузии собирается победить на парламентских выборах и выстраивать отношения с Западом, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Тбилиси идет ва-банк: грузинские власти делают ставку на Трампа и готовятся к конфликтам. Далее – краткое ее изложение.

"Нам нужна убедительная победа, получение конституционного большинства, чтобы окончательно остановить агентуру, радикализм, поляризацию и либеральный фашизм в Грузии", – такое заявление 17 июля на открытии нового офиса „Грузинской мечты" сделал ее почетный председатель Бидзина Иванишвили.

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Фактически, Иванишвили анонсировал ключевые тезисы, с которыми "Грузинская мечта" пойдет на выборы, а вместе с тем – озвучил стратегию будущих отношений с Западом.

Ключевой тезис – победа Дональда Трампа должна положить конец войне, а одновременно – и давлению на Грузию.

"Если республиканцы выиграют президентские выборы в США, война может закончиться даже в январе. Поэтому главное для Грузии – продержаться этот короткий срок. Как только война в Украине будет завершена, все недоразумения с США и Европой сразу уйдут в прошлое. И тогда Грузия станет совсем другим предметом интереса для мировых политических игроков", – именно так выглядит ключевая ставка грузинских властей.

Итак, взят курс на победу любой ценой, и оглядываться на критику Запада в Тбилиси не будут. Все равно потом эти отношения придется с нуля отстраивать с новым президентом США (как надеются в грузинской власти – им станет именно Дональд Трамп).

Какие практические последствия будет иметь такая стратегия?

В последние дни стало известно, что Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии вызвала на допрос по меньшей мере десять добровольцев, воевавших в Украине. Их вызвали в рамках дела о государственном перевороте.

В сентябре прошлого года СГБ объявила о раскрытии попытки государственного переворота, осуществить который хотели "определенные группы лиц", действующие как в Грузии, так и за ее пределами. В частности, речь шла о заместителе главы военной разведки Украины Георгии Лордкипанидзе, бывшем охраннике Саакашвили Михаиле Батурине и командире "Грузинского легиона" Мамуке Мамулашвили.

Тогда эти обвинения не имели продолжения и воспринимались скорее как часть пиар-кампании нынешней грузинской власти.

Однако теперь, когда это дело резко актуализировалось, оно выглядит совершенно иначе.

"Это – заказ Кремля, который выполняет Бидзина Иванишвили. Правительство в этом случае – лишь исполнитель. Когда Россия начала возбуждать уголовные дела против наших бойцов, это было для нас сигналом, что правительство Грузии потенциально также может начать расследование и уголовное преследование", – комментирует эти вызовы командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили.

Несмотря на то, что сейчас сложно представить экстрадицию граждан Грузии в РФ, такая возможность, вполне вероятно, может сделать невозможным приезд грузинских добровольцев на родину в ближайшие месяцы, то есть – до завершения выборов.

Но есть еще один аргумент, который позволяет предположить, что грузинская власть настроена очень серьезно.

По словам Михеила Рамишвили, адвоката грузинского добровольца Гелы Кахабришвили, СГБ Грузии расследует дело о возможном теракте против Бидзины Иванишвили.

Грузинские власти крайне редко втягивают своего лидера в политические противостояния. Очевидно, что такой шаг стал возможным только с согласия самого Иванишвили, а соответственно – в этом деле грузинские власти настроены очень серьезно.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Тбилиси идет ва-банк: грузинские власти делают ставку на Трампа и готовятся к конфликтам.