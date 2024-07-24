Шольц заявил, что снова будет бороться за пост канцлера

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о намерениях вновь занять пост главы правительства.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.

В самом начале мероприятия Шольца спросили, не хочет ли он последовать примеру президента США Джо Байдена и отказаться от своей кандидатуры на пост канцлера на предстоящих федеральных выборах.

"Спасибо за чрезвычайно приятный и дружеский вопрос", – ответил Шольц перед тем, как подтвердил свое намерение снова баллотироваться.

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"Мы все полны решимости принять участие в следующей парламентской избирательной кампании вместе и победить", – сказал Шольц, также упомянув о своей Социал-демократической партии, которая является "очень сплоченной".

Он добавил, что снова будет "баллотироваться на пост канцлера".

Напомним, опрос Forsa survey по заказу немецких СМИ свидетельствует, что только треть членов Социал-демократической партии Германии хотели бы переизбрания Шольца в качестве канцлера в 2025 году.

А в июне в Германии недовольство избирателей правящей коалицией достигло рекордно высокого уровня на фоне неудачных для правительственных партий выборов в Европарламент.