У французькому Шамоні з наступного літа планують обмежити кількість туристів, які відвідують маршрути до національного парку з краєвидами на Монблан і блакитні льодовики.

Про це заявив мер Шамоні Франсуа-Ксав’єр Лаффін, передає The Guardian, пише "Європейська правда".

Як зазначається, влітку до 4 тисяч туристів щодня піднімаються пішки або на канатній дорозі до озер, розташованих високо в природному заповіднику "Егюй-Руж".

З 2020 року кількість відвідувачів цього місця зросла більш ніж удвічі, що зіпсувало враження від відпочинку та залишило після себе сліди сміття, які загрожують довкіллю та дикій природі.

Тепер Шамоні планує стати першим населеним пунктом в Альпах, який запровадить квоти на відвідувачів, щоб обмежити кількість туристів навколо озер Лак-Блан та Лак-де-Шезері.

Лаффін заявив, що з червня наступного року туристи повинні будуть заздалегідь бронювати відвідування цієї місцевості. Після бронювання вони отримають QR-код, який надасть їм доступ.

Зазначається, що план, який потребує остаточного затвердження місцевим префектом, обмежить кількість відвідувачів у районі Лак-Блан до 600–1 000 осіб на день протягом чотирьох місяців – з червня по вересень.

Він зазначив, що мета полягає в тому, щоб "зберегти заповідник", додавши, що відвідування гір, як і раніше, буде безкоштовним, але з певними умовами.

Мер наголосив, що масовий туризм має значний вплив на навколишнє середовище, дику природу та задоволення відвідувачів від перебування в заповіднику. За словами Лаффіна, рада розглядає можливість запровадження додаткових правил в інших районах.

Крістіан Шверер, директор Агентства з охорони природи Верхньої Савої, яке управляє заповідником, розповів, що на в’їздах до заповідника будуть "екоохоронці", які перевірятимуть, чи люди забронювали квитки.

"Якщо ні, їх можуть оштрафувати, хоча наша мета – уникнути штрафів, забезпечивши, щоб люди знали про це заздалегідь і не могли сказати, що їх не попереджали", – сказав він.

Наприкінці жовтня у Словенії з Триглавського льодовика – одного з останніх в країні – зникла остання ділянка льоду.

У серпні в Італії через спекотну погоду закрили останню досі доступну локацію для катання на лижах влітку – льодовик Стельвіо.

Минулого року повідомляли, що за 60 років в італійських Альпах зникли льодовики площею як в озера Комо.