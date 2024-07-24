У Лондоні арештували 9 осіб під час протесту проти експорту зброї до Ізраїлю

У Великій Британії поліція арештувала в середу дев'ять осіб під час акції протесту проти експорту зброї до Ізраїлю, яка на короткий час заблокувала вулицю біля Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства в Лондоні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Лондонська міська поліція заявила, що протестувальники прибули до Міністерства закордонних справ Великої Британії та заблокували доступ для пішоходів і транспортних засобів.

Reuters

Reuters

За словами правоохоронців, протест може тривати лише за умови, що центральна частина вулиці залишається вільною.

Реклама:

"Коли група (демонстрантів) не виконала умови, офіцери втрутилися та провели дев'ять арештів, швидко відновивши доступ (до вулиці)", – заявив представник поліції.

Пропалестинські протестувальники у Британії вимагають від уряду заборонити продаж зброї Ізраїлю після початку його військової операції в Газі у відповідь на атаку з боку терористичного палестинського угруповання ХАМАС 7 жовтня.

Минулого тижня новий міністр закордонних справ Девід Леммі, який заявив, що хоче зайняти збалансовану позицію щодо Ізраїлю та Гази, сказав, що повна заборона на експорт зброї до Ізраїлю була б неправильною.

Він зазначив, що в свій перший день на посаді попросив провести оцінку правової ситуації та сподівається, що зможе повідомити про будь-які рішення з "повною підзвітністю та прозорістю".

Перебуваючи в опозиції, Леммі раніше цього року заявив, що уряд повинен призупинити продаж британської зброї, якщо існує явний ризик того, що вона може бути використана для серйозного порушення гуманітарного права.

Кампанія "Робітники за вільну Палестину", яка організувала протест, заявила, що це ознака того, що уряд повинен зайняти більш рішучу позицію щодо обмеження продажу зброї, та закликала Леммі "практикувати те, що він проповідував в опозиції".

Нещодавно Леммі вирушив у першу на цій посаді поїздку на Близький Схід з метою сприяти швидшому припиненню війни.

Водночас новий прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав Ізраїль до припинення вогню у Газі.

За даними Reuters. кількість дозволів на експорт військової техніки до Ізраїлю, які видає уряд Великої Британії, після початку бойових дій у секторі Гази скоротилась на понад 95%, впавши до 13-річного мінімуму.