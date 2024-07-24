В Лондоне арестовали 9 человек во время протеста против экспорта оружия в Израиль

В Великобритании полиция арестовала в среду девять человек во время акции протеста против экспорта оружия в Израиль, которая на короткое время заблокировала улицу возле Министерства иностранных дел Соединенного Королевства в Лондоне.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Лондонская городская полиция заявила, что протестующие прибыли в Министерство иностранных дел Великобритании и заблокировали доступ для пешеходов и транспортных средств.

Reuters

Reuters

По словам правоохранителей, протест может продолжаться только при условии, что центральная часть улицы остается свободной.

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"Когда группа (демонстрантов) не выполнила условия, офицеры вмешались и провели девять арестов, быстро восстановив доступ (к улице)", – заявил представитель полиции.

Пропалестинские протестующие в Британии требуют от правительства запретить продажу оружия Израилю после начала его военной операции в Газе в ответ на атаку со стороны террористической палестинской группировки ХАМАС 7 октября.

На прошлой неделе новый министр иностранных дел Дэвид Лемми, который заявил, что хочет занять сбалансированную позицию в отношении Израиля и Газы, сказал, что полный запрет на экспорт оружия в Израиль был бы неправильным.

Он отметил, что в свой первый день в должности попросил провести оценку правовой ситуации и надеется, что сможет сообщить о любых решениях с "полной подотчетностью и прозрачностью".

Находясь в оппозиции, Лемми ранее в этом году заявил, что правительство должно приостановить продажу британского оружия, если существует явный риск того, что оно может быть использовано для серьезного нарушения гуманитарного права.

Кампания "Рабочие за свободную Палестину", которая организовала протест, заявила, что это признак того, что правительство должно занять более решительную позицию по ограничению продажи оружия, и призвала Лемми "практиковать то, что он проповедовал в оппозиции".

Недавно Лемми отправился в первую на этом посту поездку на Ближний Восток с целью способствовать более быстрому прекращению войны.

В то же время новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал Израиль к прекращению огня в Газе.

По данным Reuters. количество разрешений на экспорт военной техники в Израиль, которые выдает правительство Великобритании, после начала боевых действий в секторе Газа сократилось более чем на 95%, упав до 13-летнего минимума.