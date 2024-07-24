Сейм Польщі схвалив скасування реформи Конституційного суду за часів "ПіС"

Польський Сейм у середу, 24 липня, більшістю голосів ухвалив два закони, спрямовані на реформування Конституційного трибуналу для усунення змін, внесених попередньою владою "Права і справедливості".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Пакет законів про Конституційний трибунал (суд) Польщі та внесення змін до Конституції покликаний скасувати дію трьох законів, які наразі стосуються функціонування Трибуналу і були запроваджені за часів "ПіС".

Один із законів окремо встановлює, що рішення найвищого суду Польщі, винесені в останні роки за участю "осіб, які не мають права виносити рішення", є "нікчемними і не мають жодної юридичної сили".

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Він також встановлює підстави для перезавантаження складу Конституційного суду: його нинішні члени зможуть подати у відставку. Обов'язки голови Конституційного трибуналу Польщі покладуть на суддю, який має найбільший стаж роботи на посаді.

Також закон розширить повноваження Загальних зборів суддів Конституційного трибуналу та унормує процедуру обрання голови суду.

Обидва закони після голосування в Сеймі Польщі тепер будуть передані до Сенату, далі їх має підписати президент Анджей Дуда – який раніше критично висловлювався про наміри влади скасувати реформу Конституційного трибуналу.

Польський прем’єр Дональд Туск після голосування в середу закликав Дуду підписати закони, аби "хоча б трохи виправити те, що він та "Право і справедливість" псували роками".

Пакет законів уряд Туска підготував ще на початку березня, тоді ж Сейм ухвалив постанову, яка дала формальний старт дискусіям стосовно реформи.

Нова польська влада звинувачує попередників в особі "Права і справедливості" в тому, що їхня судова реформа призвела до політизації Конституційного трибуналу та незаконних призначень його суддів, зокема голови Трибуналу Юлії Пшилебської.

Після перших кроків нового уряду Польщі з виправлення ситуації Європейська комісія розблокувала для країни доступ до 137 мільярдів євро з фондів ЄС.

Більше про це читайте у статті Суд схиляють до перезавантаження: як Дональд Туск вирішує конституційну кризу в Польщі.