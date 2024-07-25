Президент та МЗС Польщі сперечаються про призначення послів

Між президентом Польщі та Міністерством закордонних справ спалахнула суперечка щодо призначення нових польських послів.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Президент Анджей Дуда категорично відмовився підписати указ про призначення послом у США Богдана Кліха, якого запропонувало МЗС, оскільки він був міністром оборони на момент Смоленської катастрофи, у якій загинули президент Лех Качинський і десятки інших топпосадовців країни.

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський назвав це рішення невиправданим і суто політичним.

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"Я не можу допустити, щоби політика МЗС керувалася ілюзіями "ПіС"... А це ілюзія, що Богдан Кліх несе відповідальність за Смоленську катастрофу", – заявив Сікорський.

Теперішній посол у США Марек Магеровський, якого призначили у роки перебування при владі партії "Право і справедливість", зажадав грошової компенсації обсягом 1 млн злотих за те, що його передчасно звільняють з посади. Проте Сікорський наполягає, що це невиправдано, оскільки він є послом вже шість років, тоді як стандартний період ротації – 3-4 роки.

За словами Сікорського, Магеровському пропонували посади посла в Аргентині й Чилі як знавцю іспанської мови, але він відмовився.

Президент Дуда не захотів погоджувати і кандидатуру посла в Ізраїлі, ім’я цього дипломата не розкривають.

"Ізраїль дав агреман нашому послу. Не може бути такого, щоб Анджей Дуда визначав кадрову політику МЗС на період, коли він вже не буде президентом", – заявив Сікорський.

Нагадаємо, у березні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 13 березня ухвалив рішення припинити місії понад 50 послів та відкликати понад десяток кандидатур, поданих на затвердження попереднім керівництвом відомства.

Каменем спотикання може стати і погодження кандидатури єврокомісара від Польщі до нового складу Єврокомісії – Анджей Дуда вже натякав, що може заблокувати кандидатури, які не будуть його влаштовувати.