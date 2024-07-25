Президент и МИД Польши спорят о назначении послов

Между президентом Польши и Министерством иностранных дел вспыхнул спор о назначении новых польских послов.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Президент Анджей Дуда категорически отказался подписать указ о назначении послом в США Богдана Клиха, которого предложило МИД, поскольку он был министром обороны на момент Смоленской катастрофы, в которой погибли президент Лех Качиньский и десятки других топ-чиновников страны.

Министр иностранных дел Радослав Сикорский назвал это решение неоправданным и чисто политическим.

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"Я не могу допустить, чтобы политика МИД руководствовалась иллюзиями "ПиС"... А это иллюзия, что Богдан Клих несет ответственность за Смоленскую катастрофу", – заявил Сикорский.

Нынешний посол в США Марек Магеровский, которого назначили в годы пребывания у власти партии "Право и справедливость", потребовал денежной компенсации в размере 1 млн злотых за то, что его преждевременно увольняют с должности. Однако Сикорский настаивает, что это неоправданно, поскольку он является послом уже шесть лет, тогда как стандартный период ротации – 3-4 года.

По словам Сикорского, Магеровскому предлагали должности посла в Аргентине и Чили как знатоку испанского языка, но он отказался.

Президент Дуда не захотел согласовывать и кандидатуру посла в Израиле, имя этого дипломата не раскрывается.

"Израиль дал агреман нашему послу. Не может быть такого, чтобы Анджей Дуда определял кадровую политику МИД на период, когда он уже не будет президентом", – заявил Сикорский.

Напомним, в марте министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 13 марта принял решение прекратить миссии более 50 послов и отозвать более десятка кандидатур, представленных на утверждение предыдущим руководством ведомства.

Камнем преткновения может стать и согласование кандидатуры еврокомиссара от Польши в новый состав Еврокомиссии – Анджей Дуда уже намекал, что может заблокировать кандидатуры, которые не будут его устраивать.