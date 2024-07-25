Німецькі ліві підняли скандал через зростаючий інтерес до служби у війську серед 17-річних

Німецькі "Ліві" заявили про "неприпустимість мілітаризації неповнолітніх" після того, як дізналися про зростаючий інтерес до служби в армії серед юнаків, яким ще немає 18 років.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Фракція "Лівих" у Бундестазі звернулася із запитом до Міністерства оборони щодо кількості юнаків, які приходять на добровільну військову службу у 17-річному віці. У Німеччині такий варіант можливий за згоди батьків, з міркувань, що вимога чекати 18-річчя ставила би хлопців у нерівні умови з тими однолітками, які починають перші кроки на цивільному ринку праці.

З відповіді на запит стало відомо, що за останні 5 років неповнолітніми до Бундесверу вступили майже 7700 юнаків. Рекордним став 2023 рік, коли до війська прийшли 1996 неповнолітніх із загалом 18 800 рекрутів, а у 2022 році таких новобранців було 1773.

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"Схоже, федеральний уряд взагалі припинив захищати неповнолітніх від мілітаризації. Зростаючий рекрутинг таких молодих людей – це неприйнятно", – обурилася речниця "Лівих" з питань освіти Ніколь Гольке.

Вона також заявила, що у партії вважають неприйнятною практику Бундесверу приходити з гостьовими лекціями-зустрічами до старшокласників на запрошення закладів, щоб розповідати їм про армію, про безпекову ситуацію та місії Бундесверу. За попередній рік таких лекцій у школах та університетах було майже 3500, слухачами були близько 90 тисяч молодих людей.

"Ліві" дотримуються думки, що школи повинні бути "політично нейтральними".

Міністерство оборони відкинуло звинувачення у "мілітаризації молоді".

Нагадаємо, у червні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус представив пропозицію щодо нової добровільної військової служби після того, як в уряді розкритикували ідею щодо відновлення призову.

У Бундесвері вважають, що якщо призов до війська відновлять, в армію варто залучати більше жінок.