Немецкие левые подняли скандал из-за растущего интереса к службе в армии среди 17-летних

Немецкие "Левые" заявили о "недопустимости милитаризации несовершеннолетних" после того, как узнали о растущем интересе к службе в армии среди юношей, которым еще нет 18 лет.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Фракция "Левых" в Бундестаге обратилась с запросом в Министерство обороны по поводу числа юношей, которые приходят на добровольную военную службу в 17-летнем возрасте. В Германии такой вариант возможен с согласия родителей, из соображений, что требование ждать 18-летия ставило бы их в неравные условия с теми сверстниками, которые начинают первые шаги на гражданском рынке труда.

Из ответа на запрос стало известно, что за последние 5 лет несовершеннолетними в Бундесвер вступили почти 7700 юношей. Рекордным стал 2023 год, когда в армию пришли 1996 несовершеннолетних из всего 18 800 рекрутов, а в 2022 году таких новобранцев было 1773.

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"Похоже, федеральное правительство вообще прекратило защищать несовершеннолетних от милитаризации. Растущий рекрутинг таких молодых людей – это неприемлемо", – возмутилась пресс-секретарь „Левых" по вопросам образования Николь Гольке.

Она также заявила, что в партии считают неприемлемой практику Бундесвера приходить с гостевыми лекциями-встречами к старшеклассникам по приглашению заведений, чтобы рассказывать им об армии, о ситуации с безопасностью и миссиях Бундесвера. За предыдущий год таких лекций в школах и университетах было почти 3500, слушателями были около 90 тысяч молодых людей.

"Левые" придерживаются мнения, что школы должны быть „политически нейтральными".

Министерство обороны отвергло обвинения в "милитаризации молодежи".

Напомним, в июне министр обороны Германии Борис Писториус представил предложение о новой добровольной военной службе после того, как в правительстве раскритиковали идею о возобновлении призыва.

В Бундесвере считают, что если призыв в армию восстановят, в армию стоит привлекать больше женщин.