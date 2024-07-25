В Британії з'явився ще один кандидат на посаду лідера Консервативної партії

Колишній молодший міністр з питань безпеки в уряді Великої Британії Том Тугендхат оголосив, що має намір боротися за посаду лідера Консервативної партії, яка розгромно програла лейбористам на парламентських виборах.

Про свої наміри Тугендхат написав у статті для The Telegraph, повідомляє "Європейська правда".

Він пообіцяв, що під його керівництвом консерватори зможуть перемогти на наступних парламентських виборах.

"Ми втратили довіру британського народу, тому що не зробили того, що обіцяли. Ми повинні забезпечити майбутнє нашої країни для сьогоднішніх і завтрашніх поколінь", – додав Тугендхат.

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Британська Консервативна партія має намір назвати свого нового лідера 2 листопада після того, як найгірший результат партії на виборах змусив колишнього прем'єр-міністра Ріші Сунака заявити про відставку.

В ході конкурсу на посаду лідера партії коло претендентів звузять до чотирьох кандидатів, які представлять свої кандидатури на конференції Консервативної партії. Потім кількість кандидатів зменшиться до двох, після чого члени партії проголосують за нового лідера.

Напередодні про наміри претендувати на посаду лідера Консервативної партії оголосив колишній очільник МЗС та МВС Великої Британії Джеймс Клеверлі.

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