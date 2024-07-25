В Британии появился еще один кандидат на пост лидера Консервативной партии

Бывший младший министр по вопросам безопасности в правительстве Великобритании Том Тугендхат объявил, что намерен бороться за пост лидера Консервативной партии, которая разгромно проиграла лейбористам на парламентских выборах.

О своих намерениях Тугендхат написал в статье для The Telegraph, сообщает "Европейская правда".

Он пообещал, что под его руководством консерваторы смогут победить на следующих парламентских выборах.

"Мы потеряли доверие британского народа, потому что не сделали того, что обещали. Мы должны обеспечить будущее нашей страны для сегодняшних и завтрашних поколений", – добавил Тугендхат.

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Британская Консервативная партия намерена назвать своего нового лидера 2 ноября после того, как худший результат партии на выборах заставил бывшего премьер-министра Риши Сунака заявить об отставке.

В ходе конкурса на пост лидера партии круг претендентов сузят до четырех кандидатов, которые представят свои кандидатуры на конференции Консервативной партии. Затем количество кандидатов уменьшится до двух, после чего члены партии проголосуют за нового лидера.

Накануне о намерениях претендовать на пост лидера Консервативной партии объявил бывший глава МИД и МВД Великобритании Джеймс Клеверли.

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