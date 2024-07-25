Литва отримає фінансування ЄС для охорони кордонів з Росією

Литва отримає фінансову підтримку від Європейської комісії для посилення захисту свого кордону з Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, яку цитує LRT.

На початку липня очільниця литовського МВС надіслала листа комісару ЄС з питань внутрішніх справ Ілві Йоханссон з проханням про фінансову підтримку. У своєму листі Білотайте підкреслила нагальну потребу в модернізації систем спостереження за кордоном.

"Ми отримаємо фінансування з Європи. Зараз виділено 150 мільйонів євро спеціально для зміцнення інфраструктури східних кордонів. Звичайно, нам доведеться ділитися цими коштами, але я думаю, що це, ймовірно, не кінець історії", – зазначила вона.

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За оцінками, Литва потребує додаткових 65 мільйонів євро на модернізацію систем спостереження за кордонами до 2030 року.

"Ми не бачимо там потоків мігрантів, але ми чітко розуміємо, що нам потрібно зміцнювати кордон. Я доручила нашій прикордонній службі розробити план заходів і пріоритетів щодо зміцнення нашого кордону з Російською Федерацією, що означає, що нам потрібно модернізувати певну інфраструктуру", – сказала Білотайте.

275-кілометровий кордон Литви з Росією проходить вздовж Калінінградського ексклава на узбережжі Балтійського моря.

Єврокомісія вже надала Литві близько 100 мільйонів євро на зміцнення кордону з Білоруссю.

Нагадаємо, у січні міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської зони оборони на східному кордоні, де країни межують із Росією та Білоруссю.

Також глава польського уряду Дональд Туск повідомляв, що Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали Євросоюз побудувати оборонну лінію вздовж кордону з Росією і Білоруссю.