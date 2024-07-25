Литва получит финансирование ЕС для охраны границ с Россией

Литва получит финансовую поддержку от Европейской комиссии для усиления защиты своей границы с Россией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, которую цитирует LRT.

В начале июля глава литовского МВД направила письмо комиссару ЕС по вопросам внутренних дел Илви Йоханссон с просьбой о финансовой поддержке. В своем письме Билотайте подчеркнула насущную потребность в модернизации систем наблюдения за рубежом.

"Мы получим финансирование из Европы. Сейчас выделено 150 миллионов евро специально для укрепления инфраструктуры восточных границ. Конечно, нам придется делиться этими средствами, но я думаю, что это, вероятно, не конец истории", – отметила она.

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По оценкам, Литва нуждается в дополнительных 65 миллионах евро на модернизацию систем наблюдения за границами до 2030 года.

"Мы не видим там потоков мигрантов, но мы четко понимаем, что нам нужно укреплять границу. Я поручила нашей пограничной службе разработать план мероприятий и приоритетов по укреплению нашей границы с Российской Федерацией, что означает, что нам нужно модернизировать определенную инфраструктуру", – сказала Билотайте.

275-километровая граница Литвы с Россией проходит вдоль Калининградского эксклава на побережье Балтийского моря.

Еврокомиссия уже предоставила Литве около 100 миллионов евро на укрепление границы с Беларусью.

Напомним, в январе министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили создание совместной балтийской зоны обороны на восточной границе, где страны граничат с Россией и Беларусью.

Также глава польского правительства Дональд Туск сообщал, что Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Евросоюз построить оборонительную линию вдоль границы с Россией и Беларусью.