Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр критично висловився про шанси лідерів ЄС досягти згоди щодо семирічного бюджету Євросоюзу і підтримки України під час саміту у Брюсселі 26 листопада.

Про це Мадяр заявив на своїй сторінці у Facebook, інформує "Європейська правда".

Зважаючи на те, що під час переговорів звучать повністю протилежні позиції, за словами Петера Мадяра, шанси на те, що лідери держав досягнуть угоди 26 листопада – "майже нульові". Так само прем’єр-міністр Угорщини скептично налаштований і щодо досягнення угоди про бюджет ЄС до кінця цього року.

"Угорщина вже раніше заявила, який бюджет вона може прийняти, а який – ні. Одне можна сказати напевно: ми не можемо прийняти таку пропозицію, яка передбачає не лише скорочення, а й зменшення коштів, виділених Угорщині. Ми не можемо прийняти такий проєкт бюджету, за яким нам доведеться робити більші внески. І ми хотіли б, щоб бюджет Європейського Союзу забезпечував таку ж саму підтримку традиційним політикам, таким як політика згуртованості чи спільна аграрна політика", – сказав Мадяр.

Також, як знову повторив угорський прем’єр-міністр, його країна не може погодитися з тим, щоб питання України пов’язували з семирічним бюджетом ЄС.

Нагадаємо, на початку листопада канцлер Німеччини Фрідріх Мерц поставив згоду Берліна на майбутній семирічний бюджет ЄС у залежність від готовності всіх держав Євросоюзу брати участь у фінансуванні України. Нідерланди підтримали цю ініціативу.

Тим часом Петер Мадяр заявив, що сподівається і надалі допомагати Україні гуманітарно, але не підтримує включення її фінансування у семирічний бюджет Євросоюзу.