Відео арешту із застосуванням сили у британському аеропорту викликало протест

Відео, на якому видно, як поліціянт під час арешту в аеропорту британського Манчестера б'є чоловіка ногою по голові, обурило громадськість та викликало акцію протесту в середу біля поліцейського відділку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Інцидент викликав протест біля поліцейського відділку в сусідньому місті, де натовп зі щонайменше 100 осіб скандував "Ганьба поліції Манчестера".

Правоохоронці, які не надали жодних подробиць про особи заарештованих в аеропорту, заявили, що протест завершився безпечно та без інцидентів, і що вони спілкуються з місцевою громадою щодо їхніх проблем.

Реклама:

Поліція відсторонила одного з причетних до інциденту офіцерів та передала справу на розгляд незалежного органу з розгляду скарг на дії поліції після того, як відео, зняте стороннім спостерігачем у вівторок ввечері, з'явилося у соцмережах та викликало критику.

На ньому можна було побачити, як на автостоянці аеропорту кілька офіцерів, озброєних електрошокерами, стримували двох підозрюваних. Події, що передували цій сцені, на відео не потрапили.

Одного чоловіка, який лежав на підлозі обличчям донизу, офіцер бив та топтав ногами. Другий чоловік, можливо, також отримав удар по голові від офіцера.

У заяві поліції Великого Манчестера сказано, що відео показує "подію, яка дійсно шокує".

"Люди справедливо надзвичайно стурбовані нею. Застосування такої сили під час арешту є незвичним явищем і, як ми розуміємо, викликає тривогу", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що відреагували на повідомлення про напад, і під час реагування на нього було скоєно напад на трьох офіцерів. Через що поліціянти, зокрема одна жінка-офіцер, якій зламали ніс, потребували госпіталізації.

У четвер одного з офіцерів відсторонили від роботи, поки що усунувши від виконання оперативних обов'язків. Незалежний офіс з питань поведінки поліції підтвердив, що розслідує цей інцидент.

Двоє чоловіків були заарештовані за підозрою в нападі, зокрема на працівника швидкої допомоги, хуліганстві та перешкоджанні роботі поліції.

Водночас прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що він бачив відео та розуміє стурбованість громадськості.

Раніше повідомляли, що косовського албанця, підозрюваного у вбивстві офіцера сербської прикордонної поліції, ліквідували після переслідування.

Перед тим поліціянт отримав поранення в районі Єлисейських полів у Парижі внаслідок нападу на нього з ножем, після чого нападника застрелили.