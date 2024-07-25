Видео ареста с применением силы в британском аэропорту вызвало протесты

Видео, на котором видно, как полицейский во время ареста в аэропорту британского Манчестера бьет мужчину ногой по голове, возмутило общественность и вызвало акцию протеста в среду возле полицейского участка.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Инцидент вызвал протест возле полицейского участка в соседнем городе, где толпа из не менее 100 человек скандировала "Позор полиции Манчестера".

Правоохранители, которые не предоставили никаких подробностей о личности арестованных в аэропорту, заявили, что протест завершился безопасно и без инцидентов, и что они общаются с местной общиной.

Реклама:

Полиция отстранила одного из причастных к инциденту офицеров и передала дело на рассмотрение независимого органа по рассмотрению жалоб на действия полиции после того, как видео, снятое сторонним наблюдателем во вторник вечером, появилось в соцсетях и вызвало критику.

На нем можно было увидеть, как на автостоянке аэропорта несколько офицеров, вооруженных электрошокерами, сдерживали двух подозреваемых. События, предшествовавшие этой сцене, на видео не попали.

Одного мужчину, который лежал на земле лицом вниз, офицер бил и топтал ногами. Второй мужчина, возможно, также получил удар по голове от офицера.

В заявлении полиции Большого Манчестера сказано, что видео показывает "событие, которое действительно шокирует".

"Люди справедливо чрезвычайно обеспокоены. Применение такой силы во время ареста является необычным явлением и, как мы понимаем, вызывает тревогу", – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что отреагировали на сообщение о нападении, и во время реагирования на него было совершено нападение на трех офицеров. Из-за чего полицейским, в частности одной женщине-офицеру, которой сломали нос, потребовалась госпитализация.

В четверг одного из офицеров отстранили от работы, пока – от выполнения оперативных обязанностей. Независимый офис по вопросам поведения полиции подтвердил, что расследует этот инцидент.

Двое мужчин были арестованы по подозрению в нападении, в частности на работника скорой помощи, хулиганстве и препятствовании работе полиции.

В то же время премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что он видел видео и понимает обеспокоенность общественности.

Ранее сообщалось, что косовского албанца, подозреваемого в убийстве офицера сербской пограничной полиции, ликвидировали после преследования.

Перед тем полицейский получил ранения в районе Елисейских полей в Париже в результате нападения на него с ножом, после чего нападавшего застрелили.