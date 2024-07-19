У центрі Парижа ножем поранили поліціянта: нападника вбили

У четвер поліціянт отримав поранення в районі Єлисейських полів у Парижі внаслідок нападу на нього з ножем, після чого нападника застрелили.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Начальник поліції столиці Франції Лоран Нуньєс заявив, що напад не пов'язаний з Олімпійськими іграми, які розпочнуться 26 липня, і терористичний мотив не підозрюють.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен написав у X (Twitter), що напад стався, коли поліція "реагувала на виклик офіцерів, які охороняли магазин".

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За словами представника поліції, співробітники служби безпеки магазину Louis Vuitton на Єлисейських полях зв'язалися з правоохоронцями після того, як помітили "підозрілу поведінку" чоловіка за межами магазину.

"Нападник витягнув ніж і погрожував їм (офіцерам), намагався завдати їм кілька ударів ножем, і йому це вдалося", – заявив Нуньєс.

Він підтримав дії поліції як "абсолютно пропорційні", адже "вони зіткнулися з нападником, який загрожував їхньому життю".

Підозрюваний помер від отриманих поранень після пострілу, повідомила прокуратура Парижа. За фактом замаху на вбивство офіцера поліції розпочали розслідування. Поліціянта госпіталізували – загрози його життю немає.

Водночас у середу ввечері автомобіль в'їхав у терасу кафе на півночі Парижа, внаслідок чого одна людина загинула та шестеро отримали поранення.

Повідомляли, що у Франції затримали 20-річного неонациста, який, як вважають, планував насильницькі дії під час Олімпійських ігор у Парижі.

На початку липня французька поліція провела кілька арештів у зв'язку з терористичними погрозами на адресу майбутніх Олімпійських ігор в Парижі.

У Європі попереджали про потенційну терористичну загрозу, особливо напередодні Олімпійських ігор у Парижі в липні та під час цьогорічного чемпіонату Європи з футболу в Німеччині.