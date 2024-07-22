У Стокгольмі евакуювали готель після влаштованого вибуху
У південній частині Стокгольма вночі евакуювали готель після вибуху й пожежа, у поліції кажуть, що хтось закинув вибухівку з вулиці і ймовірного нападника затримано.
Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".
Вибух стався у південному районі Стокгольма Хаммарбю Сьостад. Близько 3 години ранку у приміщенні готелю здетонував вкинутий через вікно вибуховий предмет, після чого почалася пожежа.
Понад сотню людей – гостей і персоналу готелю – евакуювали, ніхто не постраждав. Пошкодження будівлі незначні.
Речник поліції повідомив, що правоохоронці затримали одного підозрюваного, який можливо вкинув вибухівку всередину. Слідство вже має припущення щодо ширшого контексту події, але на даному етапі у поліції не хочуть розкривати деталі.
Раніше цього місяця на вокзалі Стокгольма затримали двох людей, що везли вибухівку.
У Швеції останнім часом не раз виявляли підозрілі вибухові предмети, також періодично стаються вибухи у житлових будинках. Правоохоронці часто пов’язують їх з боротьбою конкуруючих бандитських угруповань.