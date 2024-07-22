У Стокгольмі евакуювали готель після влаштованого вибуху 

У південній частині Стокгольма вночі евакуювали готель після вибуху й пожежа, у поліції кажуть, що хтось закинув вибухівку з вулиці і ймовірного нападника затримано.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Вибух стався у південному районі Стокгольма Хаммарбю Сьостад. Близько 3 години ранку у приміщенні готелю здетонував вкинутий через вікно вибуховий предмет, після чого почалася пожежа.

Понад сотню людей – гостей і персоналу готелю – евакуювали, ніхто не постраждав. Пошкодження будівлі незначні.

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Речник поліції повідомив, що правоохоронці затримали одного підозрюваного, який можливо вкинув вибухівку всередину. Слідство вже має припущення щодо ширшого контексту події, але на даному етапі у поліції не хочуть розкривати деталі.

Раніше цього місяця на вокзалі Стокгольма затримали двох людей, що везли вибухівку.

У Швеції останнім часом не раз виявляли підозрілі вибухові предмети, також періодично стаються вибухи у житлових будинках. Правоохоронці часто пов’язують їх з боротьбою конкуруючих бандитських угруповань.