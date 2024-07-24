Біля заводу Tesla в Німеччині знешкодили 250-кілограмову бомбу

Сапери в середу, 24 липня, успішно підірвали бомбу часів Другої світової війни, випадково виявлену біля заводу виробника автомобілів Tesla в німецькому Грюнхайде.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Бомбу виявили біля території заводу Tesla вранці напередодні, 23 липня. Територію в радіусі одного кілометра довкола неї обгородили, включно з місцем переробки відходів і логістичними зонами Tesla.

Людей поблизу місця евакуювали. Серед них були й протестувальники проти розширення Tesla, які кілька місяців тому облаштували там табір.

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Бомбу знешкодили в середу близько 12:19 за місцевим часом – дещо раніше, ніж планувалося. Після цього обмеження в кілометровій зоні зняли, відновили рух залізничного транспорту поблизу, а також роботу заводу Tesla.

Як зазначає Tagesschau, це вже друга 250-кілограмова бомба, яку знайшли та підірвали в лісосмузі поблизу заводу Tesla за останній час.

Це пов'язано з тим, що влада Німеччини дозволила компанії розширити свій єдиний автомобільний завод в Європі для збільшення виробничих потужностей.