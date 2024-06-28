Поляк рік зберігав у сараї протитанкову міну часів Другої світової і не знав, що це

46-річний житель села Дуньковичі, що в Підкарпатському воєводстві Польщі, випадково виявив у своєму сараї протитанкову міну, яку знайшов минулого року і в якій не впізнав небезпечний предмет.

Про це повідомили в місцевій поліції, пише "Європейська правда".

Чоловік розповів правоохоронцям, що минулого року викопав дуже проржавілий предмет і переніс його в сарай. Тоді він не здогадувався, що знахідка може належати до часів Другої світової війни – він зрозумів це лише цього вівторка, 25 червня, коли прибирав будівлю.

Побачивши свою знахідку, він придивився до неї уважніше і дійшов висновку, що це може бути міна. Мінно-піротехнічна розвідка, яку здійснили офіцери поліції, що прибули на місце події, підтвердила його підозри.

Реклама:

Виявилося, що знахідкою була заіржавіла протитанкова міна завтовшки 8 см і з діаметром 22 см.

Фото: поліція Польщі

На місце події викликали саперів із 21-го командного батальйону в Жешуві, які вилучили міну та відвезли для знешкодження.

У поліції нагадали, що нерозірвані боєприпаси та бомби часів Другої світової війни все ще є небезпечними, і закликали їх у жодному разі не піднімати, як це зробив житель Дуньковичів.

Нагадаємо, на початку року в польському місті Скавіна, що неподалік від Кракова, евакуйовували 200 людей через знайдену стару авіабомбу.

У лютому 2023 року в морі біля Гданська виявили одразу чотири бомби часів Другої світової війни.