В Іспанії попередили про "реальний ризик" для індустрії масового туризму через спеку

Кліматична криза становить "реальний ризик" для традиційної моделі масового туризму в Іспанії, оскільки підвищення температури і частіші хвилі спеки вражають найпопулярніші прибережні напрямки країни.

Про це попередив старший радник з питань громадського здоров'я Іспанії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian..

Гектор Техеро, голова департаменту охорони здоров'я та зміни клімату Міністерства охорони здоров'я Іспанії, заявив, що все більш очевидні фізичні наслідки надзвичайної кліматичної ситуації вже призвели до того, що міністерство розпочало переговори з посольством Великої Британії про те, як найкраще навчати "вразливих" туристів, як протистояти спеці.

Відповідаючи на запитання, чи може кліматична надзвичайна ситуація призвести до зникнення туризму в деяких частинах Іспанії в майбутньому, Техеро сказав: "Це реальний ризик, тому що великі іспанські туристичні райони Sol y Playa – райони, які найбільше залежать від туризму – це місця, де вплив зміни клімату буде найбільшим в Іспанії; такі місця, як південь і схід півострова – в основному, узбережжя Середземного моря".

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Протестувальники на Канарських островах скаржаться, що присутність такої кількості туристів загострює дефіцит води, тоді як активісти на Балеарських островах домагаються обмеження кількості автомобілів, що прибувають на острів на поромі.

У звіті іспанського уряду, опублікованому вісім років тому, передбачалося, що зміна клімату може кардинально змінити туристичну індустрію Іспанії, розмиваючи пляжі, затоплюючи транспортні системи, спричиняючи дефіцит води в розпал сезону і змушуючи гірськолижні курорти закриватися.

Техеро вважає, що відвідувачам варто дотримуватися урядового гасла щодо спеки – "захищайся, пий воду, освіжайся" – і порад місцевих жителів, які знають, як важливо триматися подалі від сонця між полуднем і 16:00.

"Кілька смертельних випадків теплового удару, які ми мали минулого року, сталися серед туристів, віком понад 50 або 60 років, які вирушили в похід у розпал літа і отримали тепловий удар", – сказав він.

Ризики стали очевидними і в інших частинах Південної Європи, які борються з екстремальною спекою. У червні кілька іноземних туристів, у тому числі британський телеведучий Майкл Мослі, померли під час періоду невластивих сезону високих температур у Греції.

Минулого місяця мер Барселони оголосив, що місто заборонить здачу квартир в оренду туристам до 2028 року, що є несподівано радикальним кроком.

Після цього уряд Іспанії оголосив про жорсткі кроки у секторі короткострокової та сезонної оренди житла на тлі невдоволення жителів, які відчувають, що їх витісняють з житлового ринку.