В Испании предупредили о "реальном риске" для индустрии массового туризма из-за жары

Климатический кризис представляет "реальный риск" для традиционной модели массового туризма в Испании, поскольку повышение температуры и частые волны жары поражают самые популярные прибрежные направления страны.

Об этом предупредил старший советник по вопросам общественного здоровья Испании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Гектор Техеро, глава департамента здравоохранения и изменения климата Министерства здравоохранения Испании, заявил, что все более очевидные физические последствия чрезвычайной климатической ситуации уже привели к тому, что министерство начало переговоры с посольством Великобритании о том, как лучше всего обучать "уязвимых" туристов, как противостоять жаре.

Отвечая на вопрос, может ли климатическая чрезвычайная ситуация привести к исчезновению туризма в некоторых частях Испании в будущем, Техеро сказал: "Это реальный риск, потому что крупные испанские туристические районы Sol y Playa – районы, которые больше всего зависят от туризма – это места, где влияние изменения климата будет самым большим в Испании; такие места, как юг и восток полуострова – в основном, побережье Средиземного моря".

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Протестующие на Канарских островах жалуются, что присутствие такого количества туристов обостряет дефицит воды, тогда как активисты на Балеарских островах добиваются ограничения количества автомобилей, прибывающих на остров на пароме.

В отчете испанского правительства, опубликованном восемь лет назад, предполагалось, что изменение климата может кардинально изменить туристическую индустрию Испании, размывая пляжи, затопляя транспортные системы, вызывая дефицит воды в разгар сезона и заставляя горнолыжные курорты закрываться.

Техеро считает, что посетителям стоит придерживаться правительственного лозунга по жаре – "защищайся, пей воду, освежайся" – и советов местных жителей, которые знают, как важно держаться подальше от солнца между полуднем и 16:00.

"Несколько смертельных случаев теплового удара, которые мы имели в прошлом году, произошли среди туристов в возрасте более 50 или 60 лет, которые отправились в поход в разгар лета и получили тепловой удар", – сказал он.

Риски стали очевидными и в других частях Южной Европы, которые борются с экстремальной жарой. В июне несколько иностранных туристов, в том числе британский телеведущий Майкл Мосли, умерли во время периода несвойственных сезону высоких температур в Греции.

В прошлом месяце мэр Барселоны объявил, что город запретит сдачу квартир в аренду туристам до 2028 года, что стало неожиданно радикальным шагом.

После этого правительство Испании объявило о жестких шагах в секторе краткосрочной и сезонной аренды жилья на фоне недовольства жителей, которые чувствуют, что их вытесняют с рынка жилья.