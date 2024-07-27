Міністерка оборони Чехії відвідала Україну з триденним візитом

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова з делегацією відвідала Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у Міноборони Чехії.

Під час триденного візиту вона вшанувала пам'ять чехословацьких легіонерів і солдатів, які загинули у Другій світовій війні, а також згадала про жертви солдатів з чеських земель, які воювали в австро-угорській армії. Чернохова завершила свій візит пам'ятним заходом на Зборівській могилі, місці, пов'язаному з початком діяльності чехословацьких легіонів на східному фронті.

"Ми відвідали місця, які тісно пов'язані з нашими солдатами Першої та Другої світових воєн. Жертв обох великих воєн і героїв Східного фронту потрібно пам'ятати навіть у зв'язку з нинішньою безглуздою агресією путінської Росії", – сказала Чернохова.

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Вона також вшанувала пам'ять українських солдатів, які загинули нещодавно.

Вона поспілкувалася з представниками місцевих органів влади про можливу гуманітарну допомогу перед прийдешньою зимою, подякувала їм за догляд за чеськими військовими похованнями.

У четвер Чернохова поклала квіти в пам'ять про чехословацьких бійців часів Другої світової війни на кладовищі в селі Садагура, що неподалік українсько-румунського кордону. Делегація, до складу якої також входили директор Військово-історичного інституту Алеш Книжек та директор департаменту у справах ветеранів війни та військових поховань Міністерства оборони Роберт Шпейхаль, обговорила з представниками місцевої влади можливість реконструкції меморіального місця.

У п'ятницю Чернохова відвідала Старий Мартинів в Івано-Франківській області. На тамтешньому кладовищі поховано понад 700 солдатів з чеських земель, які загинули в 1915 році.

Делегація також відвідала село Цебрів і місце, де, згідно з архівними матеріалами, поховано кілька сотень членів австро-угорського 75-го піхотного полку з Їндржихова Градця, які загинули в 1915 і 1916 роках. Міністерство хоче домовитися з місцевою владою про створення гідного меморіального місця.

У селі Озерна міністерка поклала квіти до військової могили, де поховано близько 50 чехословацьких легіонерів, які загинули в 1917 році. На цвинтарі та в його околицях також поховані легіонери, які померли від поранень, отриманих у битві під Зборовом.

Нагадаємо, Міністерство оборони Чехії готується запустити другу ініціативу з постачання Україні артилерійських боєприпасів на 2025 рік, у якій братимуть участь чеські виробники.