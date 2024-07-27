Министр обороны Чехии посетила Украину с трехдневным визитом

Министр обороны Чехии Яна Чернохова с делегацией посетила Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Минобороны Чехии.

Во время трехдневного визита она почтила память чехословацких легионеров и солдат, погибших во Второй мировой войне, а также вспомнила о жертвах солдат из чешских земель, которые воевали в австро-венгерской армии. Чернохова завершила свой визит памятным мероприятием на Зборовской могиле, месте, связанном с началом деятельности чехословацких легионов на восточном фронте.

"Мы посетили места, которые тесно связаны с нашими солдатами Первой и Второй мировых войн. Жертв обеих великих войн и героев Восточного фронта нужно помнить даже в связи с нынешней бессмысленной агрессией путинской России", – сказала Чернохова.

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Она также почтила память украинских солдат, которые погибли недавно.

Она пообщалась с представителями местных органов власти о возможной гуманитарной помощи перед грядущей зимой, поблагодарила их за уход за чешскими военными захоронениями.

В четверг Чернохова возложила цветы в память о чехословацких бойцах времен Второй мировой войны на кладбище в селе Садагура, что неподалеку от украинско-румынской границы. Делегация, в состав которой также входили директор Военно-исторического института Алеш Книжек и директор департамента по делам ветеранов войны и воинских захоронений Министерства обороны Роберт Шпейхаль, обсудила с представителями местной власти возможность реконструкции мемориального места.

В пятницу Чернохова посетила Старый Мартынов в Ивано-Франковской области. На тамошнем кладбище похоронено более 700 солдат с чешских земель, погибших в 1915 году.

Делегация также посетила село Цебров и место, где, согласно архивным материалам, похоронено несколько сотен членов австро-венгерского 75-го пехотного полка из Йиндржихова Градца, погибших в 1915 и 1916 годах. Министерство хочет договориться с местными властями о создании достойного мемориального места.

В селе Озерная министр возложила цветы к военной могиле, где похоронены около 50 чехословацких легионеров, погибших в 1917 году. На кладбище и в его окрестностях также похоронены легионеры, которые умерли от ранений, полученных в битве под Зборовом.

Напомним, Министерство обороны Чехии готовится запустить вторую инициативу по поставке Украине артиллерийских боеприпасов на 2025 год, в которой будут участвовать чешские производители.