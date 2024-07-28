Голова контррозвідки Чехії: Світ балансує на межі глобального конфлікту

Очільник Служби безпеки та інформації Чехії (BIS) Міхал Куделка вважає, що безпекова ситуація у світі нині є надзвичайно серйозною та загрожує перерости у глобальний конфлікт.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю ČTK.

Куделка вважає ситуацію з безпекою у світі надзвичайно серйозною, і він переконаний, що це відображається у багатьох сферах і в Чехії.

"Світ кипить і небезпечно балансує на межі глобального конфлікту. У цій ситуації BIS продовжуватиме робити все можливе, щоб зробити свій внесок у захист Чеської Республіки та її громадян", – зазначив він.

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Серед поточних загроз директор чеської контррозвідки назвав загрозу для Європи з боку російського імперіалізму, диверсійні та розвідувальні операції з боку Росії, Китаю та Ірану.

Він також перераховує серед них ворожу пропаганду, міграцію, загрозу ісламського тероризму, зростання правого екстремізму, зокрема нелегальну торгівлю зброєю, кібератаки або можливе зловживання штучним інтелектом.

Слова Куделки пролунали на тлі попереджень європейських спецслужб про те, що Росія планує диверсії по всьому континенту. Про подібні занепокоєння публічно говорили і в Північноатлантичному Альянсі.

Серед іншого, наприкінці червня кілька військових баз США в Європі були переведені в стан підвищеної бойової готовності через побоювання терористичної атаки.