Глава контрразведки Чехии: Мир балансирует на грани глобального конфликта

Глава Службы безопасности и информации Чехии (BIS) Михал Куделка считает, что ситуация с безопасностью в мире сейчас чрезвычайно серьезная и грозит перерасти в глобальный конфликт.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью ČTK.

Куделка считает ситуацию с безопасностью в мире чрезвычайно серьезной, и он убежден, что это отражается во многих сферах и в Чехии.

"Мир кипит и опасно балансирует на грани глобального конфликта. В этой ситуации BIS будет продолжать делать все возможное, чтобы внести свой вклад в защиту Чешской Республики и ее граждан", – отметил он.

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Среди текущих угроз директор чешской контрразведки назвал угрозу для Европы со стороны российского империализма, диверсионные и разведывательные операции со стороны России, Китая и Ирана.

Он также перечисляет среди них враждебную пропаганду, миграцию, угрозу исламского терроризма, рост правого экстремизма, в частности нелегальную торговлю оружием, кибератаки или возможное злоупотребление искусственным интеллектом.

Слова Куделки прозвучали на фоне предупреждений европейских спецслужб о том, что Россия планирует диверсии по всему континенту. О подобных беспокойствах публично говорили и в Североатлантическом Альянсе.

Среди прочего, в конце июня несколько военных баз США в Европе были переведены в состояние повышенной боевой готовности из-за опасений террористической атаки.