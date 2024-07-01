CNN: Кілька баз США в Європі підвищили готовність через терористичну загрозу

Кілька військових баз США в Європі були переведені в стан підвищеної бойової готовності на вихідних через побоювання терористичної атаки.

Про це телеканалу CNN повідомили два американських посадовці, пише "Європейська правда".

Військові бази США, у тому числі гарнізон армії в Штутгарті, де розташована штаб-квартира американського Європейського командування, в неділю підвищили рівень бойової готовності до рівня "Чарлі".

Цей статус "застосовують, коли відбувається інцидент або надходять розвідувальні дані, що вказують на ймовірність терористичних дій або нападу на особовий склад або об'єкти", – повідомили в армії США.

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Один з американських посадовців, який перебуває на базі в Європі, сказав, що вони не бачили такого рівня загрози "щонайменше 10 років".

Речник Європейського командування Збройних сил США, капрал Ден Дей сказав, що командування "постійно відстежує безпекове середовище, щоб гарантувати, що його персонал поінформований і найкращим чином підготовлений для забезпечення безпеки своєї особи, сім'ї та близьких".

"Як завжди, USEUCOM радить персоналу на європейському театрі бойових дій зберігати пильність і бути завжди напоготові", – сказав Дей.

Наразі не зрозуміло, які саме розвідувальні дані спричинили посилені заходи безпеки.

Водночас у Європі попереджали про потенційну терористичну загрозу, особливо напередодні Олімпійських ігор у Парижі в липні та під час цьогорічного чемпіонату Європи з футболу в Німеччині.

У Франції до заходів безпеки вирішили залучити військових із низки партнерських країн.