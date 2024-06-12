Столтенберг розповів, як НАТО протидіє диверсіям РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс допомагає своїм членами протидіяти диверсіям, які на його території здійснює Росія.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Столтенберг сказав на пресконференції 12 червня в Брюсселі перед зустріччю міністрів оборони країн Альянсу.

За його словами, НАТО допомагає членам Альянсу усвідомити, що це не поодинокі випадки, і є результатом більш активної діяльності російської розвідки по всій його території.

"Тому НАТО підвищує обізнаність, ми ділимося інформацією, розвідданими і також, звичайно, посилюємо захист критично важливої інфраструктури, зокрема, підводних об'єктів", – зазначив Столтенберг.

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Він також сказав, що деякі з арештів підозрюваних у диверсіях в країнах Альянсу здійснили на основі розвідданих, якими обмінювались члени НАТО.

Напередодні данські спецслужби заарештували громадянку Росії, яку звинуватили в сприянні роботі іноземній розвідувальній службі в Данії.

Минулого місяця Норвезька поліційна служба безпеки виявила, що агенти російської розвідки працюють у Західній Норвегії, та вважає, що Росія може готувати диверсії проти об'єктів критичної інфраструктури.

Раніше прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що Росія може стояти за спробою підпалу міських автобусів у Празі минулого тижня.

Нагадаємо, на початку травня у Польщі сталася серія серйозних пожеж – у Варшаві згорів ТРЦ, неподалік Катовіце сталась велика пожежа в автопарку, була й низка менш відомих випадків.