Трамп пообіцяв "любим християнам", що після 2024 року "їм не треба буде голосувати"

Демократи розкритикували кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа після того, як він у промові на християнському заході пообіцяв, що після виборів 2024 року їм "не треба буде голосувати".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post.

На завершення промови на зібранні християн у місті Вест-Палм-Біч штату Флорида Трамп сказав: "Християни, виходьте і голосуйте, тільки цього разу. Вам більше не треба буде цього робити!"

"Люблю вас, християни, мої любі християни! Ви повинні вийти і проголосувати. Через чотири роки вам не доведеться голосувати знову. Ми зробимо так, що вам не доведеться голосувати", – додав кандидат-республіканець, не уточнивши, що має на увазі.

