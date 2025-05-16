Сибіга розповів про "добру зустріч" зі США та Туреччиною у Стамбулі

Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив про підсумки зустрічі з представниками США та Туреччини, яка пройшла у п’ятницю в Стамбулі.

Про це міністр написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська зустріч".

Сибіга відзначив, що зустріч за участі глави ОПУ Андрія Єрмака, міністра оборони Рустема Умєрова, державного секретаря США Марко Рубіо та спецпредставиника Кіта Келлога, міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана і голови Національної розвідувальної організації Туреччини Ібрагіма Каліна була "доброю".

Він повідомив, що на зустрічі скоординували позиції "в цей важливий дипломатичний день критичного тижня для мирних зусиль".

"Ми одностайні щодо необхідності швидкого просування мирного процесу. Ми поінформували наших колег, що президент Зеленський направив українську делегацію до Стамбула з метою реального просування миру, з відповідними повноваженнями та намірами", – написав Сибіга.

Росія, наголосив міністр, стоїть перед моментом, коли вона повинна довести, що вона налаштована серйозно.

"Нам потрібні конкретні рішення. Перш за все, про безумовне, повне і тривале припинення вогню на термін не менше 30 днів. Україна готова працювати заради миру. Росія повинна показати, що вона також готова", – заявив Сибіга.

Як повідомлялося, 16 травня вперше за більш ніж 3 роки в Стамбулі розпочалися прямі переговори між Росією та Україною.

За даними ЗМІ, росіяни у Стамбулі вимагали, щоб США не були на переговорах з Україною.