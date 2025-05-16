Росія намагалась шпигувати за навчаннями НАТО в Литві

Росія намагалася шпигувати за зв'язком під час навчань НАТО в Литві – генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр вбачає в цьому доказ реальності загрози з боку Москви.

Про це повідомило німецьке видання Spiegel, пише "Європейська правда".

За повідомленням, у середині минулого тижня під час навчань НАТО "Залізний вовк" у повітряному просторі Білорусі було виявлено російський розвідувальний літак.

Літак, судячи з усього, зосередив свою увагу на навчаннях НАТО у Литві, в яких брали участь збройні сили Німеччини та інших країн Альянсу. Тож підрозділи країн НАТО негайно перейшли на зашифрований зв'язок.

Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр, який того дня відвідував навчання, назвав цей інцидент доказом того, наскільки реальною є загроза для Литви.

За кілька днів до цього, ймовірно, за допомогою звичайного безпілотника, РФ відстежувала ще одні навчання в Литві, в яких брали участь німецькі вертольоти.

Військова контррозвідка Німеччини вже давно попереджає, що німецька бригада, що перебуває у процесі перекидання в Литву, перебуває в полі зору російських спецслужб. Для кращого захисту контррозвідка планує розширити свою присутність на місці.

Новий уряд Німеччини також планує ще цього року прийняти закон, який спростить співпрацю та обмін інформацією між контррозвідкою та німецькою зовнішньою розвідкою в Литві.

Німецька бригада в Литві має бути повністю боєготовною до 2027 року.

Литва та Німеччина підписали угоду, що фіналізує усі деталі розміщення німецької бригади у Литві, у середині вересня минулого року.