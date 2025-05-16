ЗМІ: українська делегація на переговорах у Стамбулі спілкується з росіянами через перекладача

Українська делегація в ході мирних переговорів в турецькому Стамбулі спілкується з представниками РФ через перекладача.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили джерела, інформує "Європейська правда".

Україну на переговорах представляють міністр оборони Рустем Умєров, перші заступники глав МЗС, СБУ, ГУР та інші посадовці.

Російську делегацію очолює Владімір Мединський. До її складу також увійшли заступники голів російських МЗС і Міноборони, начальник Головного управління Генштабу.

Джерела агентства з української делегації розповіли, що спілкування з росіянами відбувається через перекладача.

Раніше стало відомо, що вперше за більш ніж три роки в Стамбулі розпочалися прямі переговори між Росією та Україною.

Повідомляли, що Росія відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Владіміром Мединським.

Також ЗМІ повідомляли, що росіяни у Стамбулі вимагали, щоб представників США не було на переговорах з українською стороною.