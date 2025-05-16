В Естонії планують посилити покарання за обрив підводних кабелів

Уряд Естонії обговорив, схвалив і відправив до парламенту для затвердження проєкт поправок до Пенітенціарного кодексу, що передбачають покарання до десяти років позбавлення волі за обрив морських підводних кабелів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Postimees.

Проєкт посилить Пенітенціарний кодекс, щоб краще захистити пов'язану із зовнішніми з'єднаннями інфраструктуру Естонії та ефективніше реагувати на її порушення.

Сфера дії пенітенціарного права розширюється і охоплює дії, вчинені у виключній економічній зоні та на континентальному шельфі, якщо вони завдають шкоди комунікаційній або енергетичній інфраструктурі, пов'язаній з Естонією, наприклад, кабелям, трубопроводам або об'єктам управління рухом.

Покарання за злочини щодо підводних кабелів і трубопроводів будуть особливо суворими: до десяти років позбавлення волі для фізичної особи і до чотирьох мільярдів євро штрафу для юридичної особи, навіть якщо пошкодження не було навмисним і не викликало перерви в обслуговуванні.

Законопроєкт також передбачає кримінальну відповідальність за "замовний вандалізм" – наприклад, за навмисне пошкодження майна, незалежно від суми завданих збитків.

Поправки також поширюють дію естонського пенітенціарного законодавства на злочини, скоєні на території дипломатичних представництв Естонії за кордоном, і на дії, які порушують захист державної таємниці або секретної інформації за межами території Естонії.

Нагадаємо, 14 квітня президент Естонії Алар Каріс схвалив поправки до законів про організацію Сил оборони та економічну зону, спрямовані на зміцнення безпеки судноплавства в морській зоні країни.

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