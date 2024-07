Трамп пообещал "любимым христианам", что после 2024 года "им не надо будет голосовать"

Демократы раскритиковали кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа после того, как он в речи на христианском мероприятии пообещал, что после выборов 2024 года им "не надо будет голосовать".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post.

В завершение речи на собрании христиан в городе Вест-Палм-Бич штата Флорида Трамп сказал: "Христиане, выходите и голосуйте, только на этот раз. Вам больше не надо будет этого делать!"

"Люблю вас, христиане, мои дорогие христиане! Вы должны выйти и проголосовать. Через четыре года вам не придется голосовать снова. Мы сделаем так, что вам не придется голосовать", – добавил кандидат-республиканец, не уточнив, что имеет в виду.

He’s telling us he’ll be a dictator. HE’S TELLING US. America wake up. Let’s tell him this is NOT who we are.



This is what a dictator sounds like:

Trump said "Christians, get out and vote, just this time. "You won't have to do it anymore. Four more years, you know what, it will… pic.twitter.com/FGKe1pozGJ