Трамп пообещал "любимым христианам", что после 2024 года "им не надо будет голосовать"

Демократы раскритиковали кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа после того, как он в речи на христианском мероприятии пообещал, что после выборов 2024 года им "не надо будет голосовать".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post.

В завершение речи на собрании христиан в городе Вест-Палм-Бич штата Флорида Трамп сказал: "Христиане, выходите и голосуйте, только на этот раз. Вам больше не надо будет этого делать!"

"Люблю вас, христиане, мои дорогие христиане! Вы должны выйти и проголосовать. Через четыре года вам не придется голосовать снова. Мы сделаем так, что вам не придется голосовать", – добавил кандидат-республиканец, не уточнив, что имеет в виду.

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He’s telling us he’ll be a dictator. HE’S TELLING US. America wake up. Let’s tell him this is NOT who we are.



This is what a dictator sounds like:

Trump said "Christians, get out and vote, just this time. "You won't have to do it anymore. Four more years, you know what, it will… pic.twitter.com/FGKe1pozGJ – Joe Walsh (@WalshFreedom) July 27, 2024

Демократы трактовали заявления Трампа как сигнал о том, каким может быть его второй президентский срок – в частности упомянув его обещания не быть диктатором, "за исключением первого дня" на посту.

В кампании Камалы Харрис высказывания Трампа назвали "клятвой покончить с демократией".

"Во время этой кампании он (Трамп. – Ред.) пообещал насилие, если проиграет, конец наших выборов, если выиграет, и прекращение действия Конституции, чтобы дать ему возможность стать диктатором и внедрить свою опасную повестку дня... в Америке", – заявили там.

В то же время представитель Трампа Стивен Чунг настоял, что комментарии республиканца на самом деле касались того, как он объединит страну в случае победы на выборах президента США.

По словам Чунга, экс-президент "говорил об объединении страны и процветании каждого американца, в противовес политической среде, которая посеяла много раздора и даже привела к покушению на убийство".

Дональд Трамп, как известно, считает сфальсифицированными результаты выборов президента США в 2020 году, на которых он уступил демократу Джо Байдену. На нынешних выборах он имеет шансы вернуться в Белый дом.

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