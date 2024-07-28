Британія теж засудила удар по Голанських висотах з території Лівану

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі засудив удар по селищу Мадждаль-Шамс на Голанських висотах, які контролює Ізраїль, що призвів до загибелі 12 людей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у X (Twitter).

Леммі підкреслив, що Британія "засуджує удар по Голанських висотах" та "глибоко стурбована ризиком подальшої ескалації та дестабілізації".

"Ми чітко заявили, що "Хезболла" повинна припинити свої напади", – додав голова британського МЗС, фактично поклавши на угруповання відповідальність за трагедію.

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Напередодні, 27 липня, в результаті удару з території Лівану по Мадждаль-Шамсу загинули щонайменше 12 людей, більшість – діти й підлітки, ще понад три десятки зазнали поранень.

Ізраїль та США стверджують, що удар здійснило терористичне угруповання "Хезболла", що базується на півдні Лівану, та обіцяє жорстку відповідь. Угруповання своєю чергою заперечує причетність до удару.

Раніше із засудженням удару вже виступили Франція та Німеччина, а також топдипломат ЄС Жозеп Боррель.

Про трагедію стало відомо на тлі побоювань ескалації на Близькому Сході, яка може настати в разі розгортання бойових дій між Ізраїлем та Ліваном.