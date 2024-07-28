Британия тоже осудила удар по Голанским высотам с территории Ливана

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми осудил удар по поселку Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, которые контролирует Израиль, приведший к гибели 12 человек.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в X (Twitter).

Лемми подчеркнул, что Великобритания "осуждает удар по Голанским высотам" и "глубоко обеспокоена риском дальнейшей эскалации и дестабилизации".

"Мы четко заявили, что "Хезболла" должна прекратить свои нападения", – добавил глава британского МИД, фактически возложив на группировку ответственность за трагедию.

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Накануне, 27 июля, в результате удара с территории Ливана по Мадждаль-Шамсу погибли по меньшей мере 12 человек, большинство – дети и подростки, еще более трех десятков получили ранения.

Израиль и США утверждают, что удар осуществила террористическая группировка "Хезболла", базирующаяся на юге Ливана, и обещает жесткий ответ. Группировка в свою очередь отрицает причастность к удару.

Ранее с осуждением удара уже выступили Франция и Германия, а также топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель.

О трагедии стало известно на фоне опасений эскалации на Ближнем Востоке, которая может наступить в случае развертывания боевых действий между Израилем и Ливаном.