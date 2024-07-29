Очільник МЗС Ізраїлю після погроз Ердогана нагадав йому про долю Саддама Хуссейна

Міністр закордонних справ Ізраїлю після погроз президента Туреччини про те, що Анкара допускає інтервенцію через ситуацію у секторі Гази, нагадав йому про досвід іракського диктатора Саддама Хуссейна.

Як повідомляє "Європейська правда", реакція Тель-Авіва з’явилась майже одразу після заяв лідера Туреччини.

Невдовзі після погроз президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана "увійти в Ізраїль" міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраель Катц відповів йому заявою в X (Twitter).

"Ердоган йде шляхом Саддама Хуссейна і погрожує напасти на Ізраїль. Йому варто пригадати, що відбувалося і як це закінчилося", – написав Ізраель Катц.

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Нагадаємо, у неділю турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина може втрутитися в ситуацію в Ізраїлі, як вона це робила в минулому в Лівії та у Нагірному Карабаху.

"Так само, як ми увійшли в Карабах, так само, як ми увійшли в Лівію, ми можемо зробити те ж саме з ними", – сказав Ердоган.

Нещодавно Ердоган звинуватив Ізраїль в планах "поширити війну" на Ліван.