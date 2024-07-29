Німеччина спільно з Данією передала Україні 8 танків Leopard 1A5

Уряд Німеччини за останній час спільно з Данією передав Україні вісім бойових танків Leopard 1A5.

Це випливає зі списку німецької військової допомоги, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з переліком, станом на понеділок, 29 липня, Україна отримала від Німеччини 58 танків Leopard 1A5, тоді як раніше їх було 50.

Також Київ отримав 21 тисячу боєприпасів до самохідних зенітних установок Gepard, а також дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2 із запчастинами.

Реклама:

У переліку згадані 10 надводних дронів, 10 радарів наземного спостереження, майже 25 тисяч бойових шоломів і польовий шпиталь.

Нагадаємо, у лютому 2023 року Нідерланди разом з Німеччиною та Данією анонсували плани передати Україні 100 танків Leopard 1 – вони будуть відправлені, щойно їх приведуть у належний технічний стан.

Минулого тижня Нідерланди анонсували поставку Україні партії Leopard 2A4, які країна придбала спільно з Данією.