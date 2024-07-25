Україна отримає партію танків Leopard від Данії та Нідерландів до кінця літа

Нідерланди анонсували поставку Україні партії танків Leopard 2A4, які країна придбала спільно з Данією.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Нідерландів, пише "Європейська правда".

Як зазначили у відомстві, партія з 14 танків Leopard 2A4 вирушить до України вже цього літа.

Минулого року Нідерланди разом з Данією придбали 14 вживаних танків Leopard 2A4. Вони були капітально відремонтовані німецькою фірмою Rheinmetall.

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Протягом кількох днів останні два танки Leopard 2 проходять контрольні випробування в рамках поставки.

Перші 12 танків вже підготовлені до відправки. Всі 14 танків будуть доставлені одночасно до кінця літа.

"Україна терміново потребує більшої військової підтримки, враховуючи важкі бої на полі бою. Ці танки можуть відіграти важливу роль для української армії у захисті від російських сил. Разом із союзниками та партнерами Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно", – зазначив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Минулого тижня Іспанія відправила в Україну нову партію військової допомоги, до якої увійшли у тому числі десять відремонтованих танків Leopard 2A4.

Перед цим Німеччина відзвітувала про відправку Україні боєприпасів до Patriot і Leopard 1.