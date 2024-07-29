Прем’єру Нідерландів загрожує штраф через роботу в будівлі, що потребує капремонту

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф і низка державних службовців повинні покинути свої робочі місця в комплексі Бінненхоф у Гаазі протягом чотирьох тижнів, інакше їм загрожує штраф у розмірі 100 тисяч євро на тиждень.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Муніципалітет Гааги відмовився виконати вимогу Центрального урядового агентства нерухомості не виселяти Схоофа та кількох урядовців до Різдва.

За словами Центрального урядового агентства нерухомості, вони хочуть переїхати, але не можуть, тому що все ще існує проблема з безпекою спеціальних комп'ютерних систем, які відомство використовує для зберігання державної таємниці. Встановити таку захищену комп'ютерну систему в іншому місці неможливо.

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Пожежна служба вже понад десять років попереджає, що будівлі в комплексі Бінненхоф, в якому містяться Генеральні штати і резиденція прем'єр-міністра, є пожежонебезпечними. Нещодавно мер Гааги знову звернувся до пожежної служби за порадою, після чого дійшов висновку, що продовження роботи в резиденції прем'єра неможливе. За словами пожежників і мера, це занадто пожежонебезпечно, а безпека державних службовців і пожежної бригади "неприйнятно скомпрометована".

Збитки, завдані пожежею в Бінненхофі, можуть бути величезні, і саме тому Схооф і його урядовці дійсно повинні переїхати. "Після численних відстрочок і все більш суворих заходів з обмеження ризиків настав час зупинитися", – сказав мер. Він розуміє важливість роботи чиновників і "страх перед порушеннями кібербезпеки". "Але фізична безпека людей на території комплексу Бінненхоф і навколо нього завжди стоїть на першому місці", – сказав мер.

Відповідне тимчасове робоче місце для прем'єр-міністра та його урядовців шукали роками, адже реконструкція резиденції та сусіднього міністерства, як і всього комплексу Бінненгоф, займе роки.

Наразі планується розподілити державних службовців прем'єр-міністра по різних місцях у Гаазі.

Міністерство загальних справ та Центральне державне агентство нерухомості матимуть чотири тижні на виконання рішення. Після цього буде накладено штраф у розмірі 100 000 євро на тиждень, максимум до одного мільйона євро.

Новий прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф та інші члени уряду 2 липня склали присягу. Новий нідерландський уряд був сформований після беззаперечної перемоги на виборах ультраправої Партії свободи Грета Вілдерса.

Однак, за підсумками коаліційних домовленостей важливі для України посади очільника МЗС та міністра оборони не дісталися представникам ультраправої Партії свободи. Дік Схооф, колишній бос нідерландської розвідки, не належить до жодної політичної партії.

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