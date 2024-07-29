Премьеру Нидерландов грозит штраф из-за работы в здании, требующем капремонта

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф и ряд государственных служащих должны покинуть свои рабочие места в комплексе Бинненхоф в Гааге в течение четырех недель, иначе им грозит штраф в размере 100 тысяч евро в неделю.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Муниципалитет Гааги отказался выполнить требование Центрального правительственного агентства недвижимости не выселять Схоофа и нескольких чиновников до Рождества.

По словам Центрального правительственного агентства недвижимости, они хотят переехать, но не могут, потому что все еще существует проблема с безопасностью специальных компьютерных систем, которые ведомство использует для хранения государственной тайны. Установить такую защищенную компьютерную систему в другом месте невозможно.

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Пожарная служба уже более десяти лет предупреждает, что здания в комплексе Бинненхоф, в котором содержатся Генеральные штаты и резиденция премьер-министра, являются пожароопасными. Недавно мэр Гааги снова обратился к пожарной службе за советом, после чего пришел к выводу, что продолжение работы в резиденции премьера невозможно. По словам пожарных и мэра, это слишком пожароопасно, а безопасность государственных служащих и пожарной бригады "неприемлемо скомпрометирована".

Ущерб, нанесенный пожаром в Бинненхофе, может быть огромен, и именно поэтому Схооф и его чиновники действительно должны переехать. "После многочисленных отсрочек и все более строгих мер по ограничению рисков пришло время остановиться", – сказал мэр. Он понимает важность работы чиновников и "страх перед нарушениями кибербезопасности". "Но физическая безопасность людей на территории комплекса Бинненхоф и вокруг него всегда стоит на первом месте", – сказал мэр.

Соответствующее временное рабочее место для премьер-министра и его чиновников искали годами, ведь реконструкция резиденции и соседнего министерства, как и всего комплекса Бинненхоф, займет годы.

Сейчас планируется распределить государственных служащих премьер-министра по разным местам в Гааге.

Министерство общих дел и Центральное государственное агентство недвижимости будут иметь четыре недели на выполнение решения. После этого будет наложен штраф в размере 100 000 евро в неделю, максимум до одного миллиона евро.

Новый премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и другие члены правительства 2 июля приняли присягу. Новое нидерландское правительство было сформировано после безоговорочной победы на выборах ультраправой Партии свободы Грета Вилдерса.

Однако, по итогам коалиционных договоренностей важные для Украины должности главы МИД и министра обороны не достались представителям ультраправой Партии свободы. Дик Схоф, бывший босс нидерландской разведки, не принадлежит ни к одной политической партии.

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