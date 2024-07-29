Прем’єрка Італії у гнівному листі голові Єврокомісії заперечила утиски свободи слова

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні написала листа голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, у якому різко відреагувала на закиди щодо утисків ЗМІ у своїй країні, викладених у доповіді ЄК про верховенство права.

Текст листа опублікувало інформагентство ANSA, повідомляє "Європейська правда".

У ньому Мелоні звертається до "дорогої Урсули" та стверджує, що зміст доповіді про верховенство права "дехто спотворив, намагаючись атакувати італійський уряд".

"Дехто навіть зайшов так далеко, що заявив, що верховенство права в Італії перебуває під загрозою, особливо в тому, що стосується свободи інформації та суспільного мовлення", – додала вона.

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Прем’єрка Італії в листі відкидає твердження, що її уряд обмежує свободу ЗМІ, назвавши критику результатом "незграбних і спекулятивних атак" в епоху, коли "фейкові новини все більше забруднюють дебати в Європі".

"З боку італійського уряду я підтверджую всі зусилля, спрямовані на забезпечення в Італії та Європі повної поваги до основоположних цінностей, що лежать в основі Європейського Союзу", – пише Мелоні наприкінці листа.

Італійський уряд тривалий час критикують через посилення контролю над суспільним мовником Rai, який, за твердженням опозиції, перетворився на рупор влади. Сама Мелоні стверджує, що кадрові зміни на Rai мають на меті позбутись вкорінених лівих упереджень.

У звіті про верховенство права Єврокомісія також докоряє Італії через суворий закон про наклеп, яким часто користуються урядовці для притягнення до відповідальності журналістів та опозиційних активістів.

Серед останнього, журналістку зобов’язали виплатити Мелоні 5000 євро штрафу через глузування з її зросту у соцмережі X (Twitter).